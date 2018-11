Visser: ’Drie nachten bijna moeten overgeven’

Daar komt dit seizoen verandering in. De schaatsster van TalentNED kwalificeerde zich op zowel de drie als de vijf kilometer.

Op die laatste afstand maakte ze haar status als olympisch kampioene meer dan waar. Visser noteerde de derde tijd ooit in Thialf. Alleen Martina Sablikova was in het verleden twee keer sneller. Tevreden was het 22-jarige talent allerminst. „Ik had meer willen laten zien. Deze vijf was goed, maar niet perfect.”

Bekijk ook: Olympisch kampioen Visser maakt status waar op 5000 meter

Visser heeft het sinds haar olympische en Europese titel (drie kilometer) lastig met de druk. Er wordt nu meer van haar verwacht, zo merkt ze. „Daar ga ik dan over nadenken en dat moet ik niet doen. In mijn hoofd blijf ik onbevangen, maar door de zenuwen reageert mijn lichaam onrustig. Ik heb de afgelopen drie nachten telkens bijna moeten overgeven. De spanning is gewoon heel anders dan vroeger. Daar moet ik nog aan wennen. Op zich is het dan wel mooi dat ik dit presteer. Daar kan ik mee verder.”