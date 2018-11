VVV-trainer grapt over donkere Kuip: ’Reglementaire 0-5’

„Ik hoor dat er in België sprake is van een reglementaire 0-5, als in zo’n situatie de technische oorzaak bij de thuisspelende club ligt. Daar zou ik wel voor tekenen”, zei Steijn met een knipoog.

De trainer van VVV-Venlo had zich de zondagmiddag heel anders voorgesteld. „Dit is wel heel vervelend. Vorige week vrijdag zijn we naar Emmen geweest, afgelopen woensdag naar Alkmaar voor de beker en nu dan weer naar Rotterdam. En dan is het zuur als het allemaal voor niks is.”

Steijn had aanvankelijk nog de hoop dat het op zijn pootjes terecht zou komen. „We hebben ook direct aangegeven dat we bereid waren om langer te wachten dan een half uur, maar uiteindelijk bleek ook dat niet toereikend.”

En dus zal VVV-Venlo een keer terug moeten keren in Rotterdam. „De KNVB zal zo snel mogelijk de wedstrijd willen laten overspelen, maar voor ons zou het niet goed uitkomen als de wedstrijd bijvoorbeeld woensdag ingehaald zou moeten worden”, aldus technisch directeur Stan Valckx. „Wij spelen zaterdag alweer een belangrijke wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maar voorlopig is het nog helemaal open. We horen het wel van de KNVB wat de plannen zijn.”