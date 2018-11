Schulting: ’Ik was een vervelende puber’

Stel je mocht één gebeurtenis uit het verleden veranderen, wat zou je kiezen?

„Dan wil ik graag een periode kiezen, mijn puberteit. Ik was echt een heel vervelende puber voor mijn ouders en twee zussen Jolien en Marieke. Altijd wilde ik mijn zin hebben en als ik die niet kreeg, werd ik heel erg boos. Dat was niet eerlijk en ik weet dat ik daar mijn familie pijn mee heb gedaan. Ze zijn er altijd voor me geweest en staan nog steeds altijd voor me klaar, dus nu realiseer ik me dat ze het niet hebben verdiend dat ik toen zo vreselijk opstandig was.”

