Groeneveld mist ook CL-duel Club Brugge

De 21-jarige aanvaller, die vorige maand debuteerde in het Nederlands elftal, heeft nog altijd last van de enkelblessure die hij overhield aan de interlands met Oranje. Groeneveld ontbreekt in de selectie van 21 spelers die trainer Ivan Leko meeneemt naar Monaco.

Stefano Denswil, Ruud Vormer en Sofyan Amrabat behoren wel tot de equipe van de Belgische kampioen voor de vierde groepswedstrijd in de Champions League. Zowel Club Brugge als Monaco heeft pas één punt in poule A, na de 1-1 twee weken geleden in België.

Vormer, de aanvoerder van de ploeg, zat de laatste twee competitieduels op de bank. De dertigjarige Noord-Hollander erkent in Het Nieuwsblad met een vormdip te kampen, maar is niet blij met zijn plek op de bank. ,,Ik wil altijd spelen. Maar de trainer beslist en ik heb me daar aan te houden.''