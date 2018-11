Roest: ’Duel met Sven Kramer komt nog wel’

„Ik verwacht veel van de onderlinge strijd. Ze gaan elkaar alleen maar beter maken. Waar dat in zal resulteren? Ik heb wel een idee, maar dat houd ik voor me”, aldus de succescoach, stiekem doelend op eventuele wereldrecords bij de laatste wedstrijden van het seizoen op de snelle banen in Calgary en Salt Lake City.

Ondanks de rivaliteit op de baan zullen Kramer en Roest, die al 3,5 jaar twee keer per dag met elkaar trainen, perfecte teamgenoten blijven, zo stelt Orie. „Ze hebben elkaar altijd goed geholpen en weten dat ze elkaar nodig hebben om dit niveau te halen. Natuurlijk pesten ze elkaar wel eens, dat hoort erbij. Patrick doet dat iets minder, maar lacht wel altijd hard mee.”

Roest bevestigt de lezing van zijn trainer. „Ik plaag Sven niet hoor. Daarvoor is mijn respect voor hem te groot. Sven zei na de vijf kilometer dat ik een goede race had neergezet. Hij baalde dat we niet hadden kunnen duelleren om het baanrecord, maar ik verwacht dat dit ergens dit jaar of de aankomende jaren nog wel zal gebeuren.”