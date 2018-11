Rose weer beste golfer ter wereld

Rose (38) stond enkele weken geleden ook al even aan kop van de mondiale ranking, maar hij moest die positie al snel weer afstaan aan Dustin Johnson. De Amerikaan werd eind vorige maand op zijn beurt weer afgelost door Koepka, dit jaar winnaar van twee majors (US Open en PGA Championship). Rose keerde terug aan kop door op de Europese Tour het toernooi in Turkije te winnen. De Engelsman had daar wel een play-off voor nodig met de Chinees Li Haotong. Beiden waren na vier rondes op 267 slagen uitgekomen.

Joost Luiten eindigde op de gedeelde 23e plaats in Antalya. Op de wereldranglijst klom hij daardoor twee plaatsen, naar positie 109.