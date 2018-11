Pas 14 jaar en dan al scoren in Superclasico

Voor Fernando Ovelar, speler van Cerro Porteno, kwam er een droom uit toen hij in de Superclasico tegen aartsrivaal Olimpia de openingstreffer voor zijn rekening nam. Wat is er opmerkelijk aan? Ovelar is pas 14 jaar oud.

Nestor Camacho, die de gelijkmaker scoorde in de kraker die in 2-2 eindigde, is 31 jaar oud. Ruim twee keer zo oud als Ovelar.

Ovelar is niet de eerste 14-jarige die scoort in het profvoetballer. De Amerikaan Freddy Adu, ooit omschreven als de ’nieuwe Pelé’, was ook zo oud toen hij scoorde voor DC United.

Overigens is Mauricio Baldivieso de jongste die ooit scoorde in het profvoetbal op het hoogste niveau. Hij was pas 12 jaar toen hij zijn doelpuntje meepikte in de voetbalcompetitie van Bolivia.