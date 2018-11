PSV met 21 spelers naar Londen

Trainer Mark van Bommel beschikt over een fitte selectie. Hij neemt onder anderen Dante Rigo mee. De Belgische middenvelder ontbrak zaterdag in de selectie voor de moeizaam gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-0), nadat hij enkele dagen eerder wel 120 minuten had gespeeld in het verloren bekerduel met RKC Waalwijk (2-3).

PSV traint maandagavond in de Londense voetbaltempel, waar een dag later om 21.00 uur het duel met de Spurs begint. Twee weken geleden eindigde de thuiswedstrijd tegen de Engelsen in 2-2. Luuk de Jong bezorgde PSV kort voor tijd een punt met de gelijkmaker. Doelman Hugo Lloris is geschorst na zijn rode kaart in Eindhoven.