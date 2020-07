Voetballers VS trappen af in Disney World

Walt Disney World Resort, de thuishaven van MLS is Back Tournament Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Vanaf woensdag rolt de bal weer in de Major League Soccer (MLS), de profcompetitie van de Verenigde Staten en Canada. De league die in maart na twee speelrondes werd stilgelegd, wordt hervat met het in recordtijd uit de grond gestampte MLS is Back Tournament. Het toernooi wordt gespeeld op het gigantische sportcomplex van Disney World nabij Orlando. Telesport geeft vlak voor de start antwoord op acht prangende vragen.