Hilariteit rond ’verminkt’ beeldje Salah

Het kunstwerk laat de vedette van Liverpool en het nationale elftal van Egypte zien in zijn karakteristieke pose als hij heeft gescoord: Met beide armen wijd.

Het blijkt niet heel erg in de smaak te vallen online. Op sociale media wordt spottend beweerd dat het beeldje meer lijkt op zanger Leo Sayer, of Art Garfunkel. Anderen noemen Marv, één van de inbrekers uit de film Home Alone.

Mai Abdallah, de beeldhouwer, beschrijft het beeldje volgens de BBC zelf als ’beschaafd’. Het werd onthuld op het World Youth Forum waar duizenden mensen aanwezig waren onder wie president Abdul Fattah al-Sisi van Egypte.

Het is niet het eerste beeldje van een voetballer dat er ’verminkt’ uitziet. Eerder al werd Cristiano Ronaldo het slachtoffer van de dadendrang van een kunstenaar.

