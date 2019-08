Slutsky: ’Ajax tegen iedereen favoriet’

Het verleidde Vitesse-trainer Leonid Slutsky tot de voorspelling dat Ajax kampioen zou worden en ver kon komen in de Champions League.

De Rus zwaait voor de editie van zaterdag niet direct met de witte vlag, maar bijster veel fiducie in de goede afloop heeft hij ook niet. „Ajax is onze moeilijkste tegenstander. Iedere wedstrijd dit seizoen is Ajax de favoriet en ze verschijnen in hun sterkste opstelling tegen ons. Wij moeten er staan en proberen om op een vermakelijke manier competitief te zijn.”

Slutsky kan na een trainingskamp in Polen en zeven oefenduels over al zijn spelers beschikken, waaronder de ex-Ajacieden Riechedly Bazoer, Thulani Serero, Danilho Doekhi en Kostas Lamprou. Laatstgenoemde start op de bank terwijl Serero een transferwens heeft uitgesproken.