David Beckham steekt grof geld in tenniscarrière zoon

De kunstgrasmat kost maar liefst 34.000 euro, weet Daily Mail. Het is vooral Victoria die bezig is met de carrière van haar zoon. „David is het volledig eens met het plan om van Romeo een ster te maken, maar Victoria is de drijvende kracht”, zei een bron tegen de de Engelse krant. „Ze wil van Romeo de ’David Beckham van de tenniswereld’ maken.”

De kunstgrasmat Ⓒ Screenshot Daily Mail

Met zulke ouders is een robbertje tennissen tegen de wereldtop ook geen onbegonnen droom. Onlangs trainde de Beckham-telg met kampioen Grigor Dimitrov. „Romeo is erg slim en behoorlijk getalenteerd”, zei Dimitrov toen. „Als hij zo door gaat, kan hij ver komen. Hij is enorm toegewijd.”

Romeo leek enkele jaren geleden voor voetbal te kiezen. Hij doorliep de jeugdopleiding van Arsenal. Op zijn 13e eindigde dat avontuur, om vlak daarna te besluiten geen andere voetbalacademie te zoeken en zich volledig op tennis te richten.

Victoria Beckham met Romeo Beckam op de tribune van de US Open Ⓒ Larry Marano

Wanneer de familie in Engeland verblijft, kan Romeo oefenen op de Queens’s Club in Londen. Victoria betaalde zo’n 14.000 euro om de wachtlijst van deze gerenommeerde club te omzeilen.