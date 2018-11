Afscheidsduel Rooney leidt tot flinke kritiek

De 33-jarige aanvaller mag op donderdag 15 november meedoen in de oefeninterland tegen de Verenigde Staten, het land waarin hij tegenwoordig speelt voor DC United. „Er zijn toch wel andere manieren om afscheid te nemen van Wayne, zoals een huldiging op het veld”, zei Shilton bij de BBC. „Ik vind niet dat je een interland als cadeautje kan geven aan een voetballer.”

Geld inzamelen

Oud-doelman Shilton is met 125 interlands de recordhouder bij Engeland, Rooney volgt hem op de lijst met 119 interlands en daar komt nog nummer 120 bij. De oud-speler van Manchester United en Everton is met 53 doelpunten de topscorer aller tijden van zijn land. Als dank voor bewezen diensten mag Rooney nog één keer het shirt van de ’Three Lions’ aantrekken. De wedstrijd op Wembley is ook bedoeld om geld in te zamelen voor de foundation van Rooney.

Peter Shilton is op het WK van 1986 kansloos tegen Diego Maradona. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Prima als iemand op basis van zijn vorm en prestaties wordt uitgenodigd voor het Engelse elftal. Maar hiermee schept de bond misschien wel een precedent”, aldus Shilton.

Wesley Sneijder

Twee maanden geleden nam Wesley Sneijder op dezelfde manier afscheid van het Nederlands elftal. De recordinternational van Oranje begon het vriendschappelijke duel met Peru als aanvoerder, kreeg na een uur een publiekswissel en werd na de wedstrijd vervolgens op grootse wijze geëerd.

Wesley Sneijder werd twee maanden geleden op grootse wijze uitgezwaaid bij Oranje. Ⓒ René Bouwman