Inter-trainer op zijn hoede: ’Zónder Messi zijn ze al goed..’

Luciano Spalletti speaks Ⓒ AFP

Komt hij wel of niet met FC Barcelona mee naar Milaan? Dat was de voorbije dagen de grote vraag bij Internazionale. Lionel Messi bleek maandag voldoende hersteld van een gebroken arm om met de Catalaanse selectie mee te vliegen naar de Italiaanse stad, waar Barcelona en Inter elkaar dinsdagavond treffen in de Champions League.