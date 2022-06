Madrid hoopt op F1-race, België nog altijd in gesprek

Sinds 1986 reist de Formule 1 af naar Barcelona. Het Circuit de Catalunya heeft ook nog een contract tot en met 2026, dus een race op korte termijn in Madrid lijkt op dit moment nog niet realistisch.

Domenicali heeft al vaker aangegeven dat er veel interesse is vanuit andere landen en/of steden om een race te organiseren. Het maximaal aantal races per jaar is 24, maar wordt wellicht verhoogd naar 25. Dit jaar zijn er 22 Grand Prixs, nadat de wedstrijd in Rusland werd geschrapt.

Spa in gevaar

Volgend jaar zullen er normaal gesproken 23 of 24 races zijn. Qatar en Las Vegas komen er dan zeker bij. China normaal gesproken ook, al zijn er nog wel twijfels gezien de situatie en strenge regels wat betreft het coronavirus daar.

Van de huidige contracten die na dit seizoen aflopen, lijken vooral de Grand Prix van Frankrijk (Paul Ricard) en België (Spa-Francorchamps) in gevaar. Een Franse delegatie was eerder aanwezig in Monaco. Zij hopen dat het jaarlijks afwisselen met een andere locatie nog een uitweg kan zijn. Melchior Wathelet voerde eerder deze week in Londen namens Spa-Francorchamps een ‘positief’ gesprek met Domenicali. Het doel van dat gesprek was vanuit Belgisch perspectief duidelijk: Spa-Francorchamps op de kalender houden. Duidelijkheid daarover is er evenwel nog niet.