Feyenoord - VVV volgende maand overgespeeld

Afgelopen zondag kampte De Kuip met stroomuitval, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis al na een minuut genoodzaakt was het duel te staken.

Stadion Feijenoord heeft inmiddels de problemen achterhaald die de stroomuitval in het stadion hebben veroorzaakt. „Het probleem zat echt hier binnen in het stadion, zoals we gisteren al direct vermoedden’, reageert stadiondirecteur Jan van Merwijk op de clubsite van Feyenoord. „Een deel van de techniek blijkt het te hebben begeven en dit zal worden vervangen. Daar hebben we een paar dagen voor nodig, vooral ook omdat we na vervanging van de kapotte onderdelen goed willen testen.”

Daarnaast wordt er een zogenoemde workaround gecreëerd. „Deze back-up zal zorgen dat zelfs in het zéér onwaarschijnlijke geval dat dit ons nog eens overkomt, we dan toch heel snel weer de verlichting kunnen aansturen en een wedstrijd dus niet hoeft te worden gestaakt”, aldus Van Merwijk.

Ⓒ BOUWMAN, RENE

Feyenoord-directeur Jan de Jong is blij dat fans van zowel Feyenoord als VVV zich, ondanks de teleurstelling, uiterst sportief opstelden. „Onze supporters en ook die van VVV verdienen overigens een groot compliment voor de wijze waarop zij deze zeer teleurstellende avond hebben ondergaan.”