Been van paralympiër gestolen uit auto...

Koek werkt voor De Mentelity Foundation in Bilthoven, een initiatief van de Utrechtse paralympisch snowboarder Bibian Mentel. Zelf woont hij niet in de regio, maar slaapt hij vaak in Utrecht om zo dichterbij zijn werk te zijn.

Twintig kilo

Zijn Volkswagen stond geparkeerd in Oudwijk, waar de autokrakers zijn achterruit insloegen. „De zwarte tas waar de prothese inzat, weegt twintig kilo. Daarom liet ik hem in de auto liggen. Dat had ik dus beter niet kunnen doen.” Koek mist sinds zijn geboorte beide onderarmen en zijn rechteronderbeen.

De prothese had hij pas sinds september. Een nieuwe laten maken kost tussen de 5000 en 6000 euro, bovendien duurt dat maanden. Het is nog maar de vraag of de verzekering de diefstal vergoedt. Koek heeft een oproep op Facebook geplaatst, die inmiddels meer dan honderd keer is gedeeld. Aan de prothese zit een schoen, daaronder zit een gele ’voet’ met het woord ’Rush’ erop.

Aangifte

„Mocht iemand ergens in Utrecht een zwart been (carbon) met bovenbeenkap tegenkomen, neem hem mee en neem contact met mij op! Iedereen op de uitkijk of ze een been vinden!” Koek heeft aangifte gedaan van de diefstal.