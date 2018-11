Tottenham gehavend tegen PSV: ’We moeten punten pakken’

„Twee dingen zijn belangrijk”, aldus coach Mauricio Pochettino. „Eerst moeten we zelf de punten pakken. Verder moet in onze groep Barcelona winnen van Inter. Dan hebben we nog kans op de tweede plaats.”

Pochettino noemt het een tegenvaller dat de Londense club de wedstrijd tegen PSV nog niet op het eigen White Hart Lane kan spelen. De renovatie van de piste duurt langer dan verwacht. De opening staat nu voor januari gepland. „Vooral de fans die ons steeds op Wembley zijn blijven steunen verdienen het volgend jaar het vervolg van de Champions League in eigen huis mee te mogen maken. Alleen al voor deze mensen moeten we de wedstrijd winnen.”

De Spurs behaalden tot nu toe slechts een punt in de groepsfase, uit bij PSV, en staan samen met de Eindhovenaren onderaan. Inter heeft 5 punten meer, Barcelona heeft na drie duels het maximale aantal punten en lijkt al zeker van de volgende fase.

Mousa Dembélé twee weken geleden tegen PSV Ⓒ SCS

Tottenham mist dinsdag Mousa Dembélé. De Belgische middenvelder heeft nog te veel last van een enkelblessure om op Wembley in actie te komen. Dembélé blesseerde zich het afgelopen weekeinde in het gewonnen duel met Wolverhampton Wanderers (3-2) in de Premier League en viel al vroeg uit.

Het is de tweede ontmoeting tussen PSV en de Spurs in de groepsfase van de Champions League. Het eerste duel, twee weken geleden in Eindhoven, eindigde in 2-2. Dembélé startte die wedstrijd in de basis en werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Naast Dembélé moet Tottenham het ook stellen zonder Eric Dier (dijbeenblessure) en Victor Wanayama (knie). Keeper Hugo Lloris is geschorst en wordt vervangen door Michel Vorm. Danny Grone en Jan Vertonghen zijn al langere tijd afwezig.

Dele Alli daarentegen is weer beschikbaar. De aanvaller ontbrak in de selectie van het afgelopen weekeinde in het gewonnen duel met Wolverhampton in de Premier League.

