Van Beek tekent nieuw contract bij Feyenoord

Het exponent van de eigen jeugdopleiding tekende maandagmiddag tot 2021. Zijn vorige verbintenis liep tot medio 2019. „Feyenoord is mijn club, waar ik nog elke dag het beste uit mezelf wil halen”, reageert Van Beek op de clubsite.

Vertrouwen

„Het is fijn om ook in een fase waarin je minder speelt op deze manier het vertrouwen te krijgen. Ik blijf hard werken en mij ontwikkelen en heb er alle vertrouwen in dat ik er zal staan als mijn kans weer komt.”

Martin van Geel is blij met het nieuwe contract van Van Beek. „Met het grote aantal wedstrijden dat Sven zowel op nationaal als internationaal niveau in de benen heeft, is hij inmiddels één van onze meest ervaren verdedigers”, zei de technisch directeur. „Door zijn ervaring, karakter en kwaliteiten is hij op zijn nog altijd jonge leeftijd een zeer gewaardeerd selectielid.”