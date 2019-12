Lato staat voor vroegtijdig vertrek bij PSV

De man die PSV afgelopen zomer voor vijf miljoen euro wilde overnemen van Valencia en even zoveel seizoenen wilde vastleggen, keert hoogstwaarschijnlijk vervroegd terug naar Spanje. Vanuit de Primera Division is interesse voor de voormalig jeugdinternational van Spanje, die door dwarsliggen van Valencia (en achteraf tot geluk van PSV) alleen voor een jaar werd gehuurd. Hij kwam tot één officieel duel, toen hij in blessuretijd inviel thuis tegen Apollon Limassol in de voorrondes van de Europa League.

PSV zal zich in de winterstop willen versterken met een linksback. PSV onderzocht de mogelijkheden om Angeliño (Manchester City) terug naar Eindhoven te halen, maar dat lijkt (helemaal) een utopie nu met Mark van Bommel - de man die altijd contact met hem hield en een goede band met hem heeft - is vertrokken.