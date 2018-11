Nadal moet zich afmelden voor ATP Finals

De 32-jarige Spanjaard is niet fit genoeg om te kunnen spelen op het eindejaarstoernooi tussen de beste acht tennissers, laat hij weten via Twitter.

Buikspierblessure

Nadal had al last van een buikspierblessure die hem dwong zich af te melden voor de masters in Parijs, en die maakte ook het spelen in Londen onzeker. Nu heeft hij definitief een punt achter het seizoen gezet. Hij laat zich opereren aan zijn enkel, waar hij al enige tijd af en toe last van had. „Op deze manier hoop ik volgend seizoen fit te kunnen zijn”, zei Nadal, die in september op de US Open voor het laatst actief was. Daar moest hij in de halve finale tegen Juan Martin del Potro opgeven.

De Spaanse tennisser werd door zijn afmelding in Parijs afgelost als nummer 1 van de wereld door Novak Djokovic. De Serviër verloor in Parijs de finale van de Rus Karen Chachanov. Doordat Nadal niet in actie komt op de ATP Finals, sluit Djokovic het jaar ook automatisch af als de nummer 1 van de wereldranglijst. Hij is de eerste speler sinds de introductie van de ATP-ranking die het jaar begon buiten de top 20 en in het zelfde seizoen wist door te stoten naar de hoogste positie en daar ook het jaar afsluit.

Isner vervanger

Nadal, die afgelopen jaar voor de elfde keer Roland Garros op zijn naam schreef, wordt in Londen vervangen door de Amerikaan John Isner. De Japanner Kei Nishikori was eerder al opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Del Potro.