Zulte-fans tegen Belgische bond: ’Competitie verloopt niet eerlijk’

Een kleine maand na de start van een grootscheeps onderzoek naar matchfixing en fraude in de hoogste klasse, hebben de fans van de hekkensluiter een brief geschreven naar de Belgische voetbalbond KBVB.

„We moeten vaststellen dat het voetbal in België niet eerlijk verloopt”, aldus de supportersvereniging van Zulte Waregem, genaamd EsseveeFANS. „De afgelopen weken kwam het Belgisch voetbal meermaals op een minder fraaie manier in beeld. Malafide praktijken op en rond het veld deden ons imago geen goed. De geloofwaardigheid van de arbitrage kwam hierdoor serieus in gevaar, maar desalniettemin gaf het merendeel van de supporters het scheidsrechterskorps nog altijd het voordeel van de twijfel. Sinds zondag moeten we deze visie als Zulte Waregem-supporters duidelijk bijschaven.”

Zulte Waregem verloor met 2-1 bij Sint-Truiden en staat na veertien speelronden op de laatste plaats. Een doelpunt van Hamdi Harbaoui werd afgekeurd en even later kreeg de spits van Zulte een rode kaart. De fans van Zulte Waregem vinden ook dat hun ploeg een strafschop is onthouden.

Probleem openlijk aan kaak stellen

„Met verbijstering hebben we moeten vaststellen dat de neutraliteit wel degelijk wankelt”, schrijven de fans aan de KBVB. „Wilden we de scheidsrechterlijke dwalingen tegen Anderlecht en Charleroi nog afdoen als toeval, dan kunnen we de blunders die de scheidsrechter en de videoarbiter in Sint-Truiden maakten niet zomaar meer naast ons neer leggen. Ons bestuur zal uiteraard monddood worden gemaakt met straffen en boetes. Wij supporters willen het probleem openlijk aan de kaak stellen. Dat wij als ploeg laatste staan, zouden we aanvaarden mochten we echt niet beter kunnen. We vragen met aandrang aan de beleidsmakers van het Belgisch voetbal om in te grijpen.”