NAC moet Mets enkele weken missen

De 25-jarige verdediger uit Estland heeft een breukje in zijn teen opgelopen, meldt de Brabantse Eredivisie-club. Dat gebeurde in aanloop naar de uitwedstrijd van vorige week tegen ADO Den Haag. Mets deed tegen ADO, met een injectie, wel mee. Nu is besloten tot een rustperiode om zijn teen sneller te laten herstellen.

NAC, dat zaterdag met 2-1 won van Heracles Almelo, mist Mets sowieso in de uitwedstrijd van zaterdag tegen FC Emmen. Mogelijk is de speler op tijd hersteld voor het eerste duel na de interlandperiode, op zaterdag 24 november thuis tegen Ajax.

