Boos PSG dient klacht in tegen UEFA

De Europese voetbalbond heropende een aantal weken geleden het onderzoek naar het financiële beleid van de Franse topclub. Volgens de leiding van PSG is dat niet terecht.

De Parijse voetbalclub, eigendom van schatrijke investeerders uit Qatar, kwam in opspraak door de aankoop van de Braziliaan Neymar (voor 222 miljoen euro) en de Fransman Kylian Mbappé (voor 180 miljoen euro).

Stelregel

Op basis van de regels van Financial Fair Play (FFP) mag een club in Europa per jaar niet meer uitgeven dan de omzet. Met deze stelregel wil de UEFA voorkomen dat de vermogende eigenaren het succes gaan kopen en met hun gigantische bedragen de spelersmarkt ernstig verstoren.

De financiële waakhonden van de UEFA concludeerden eerder dat Paris Saint-Germain in het kader van FFP geen regels had overtreden, maar de Europese voetbalbond heropende onlangs toch weer het onderzoek.