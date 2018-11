Honda en Ten Kate Racing na tien titels uit elkaar

In de afgelopen 25 jaar leverde dat verbond één wereldtitel in de superbike en negen wereldkampioenschappen in de supersport op, waaronder die voor Michael van der Mark in 2014.

Op de motorbeurs EICMA in Milaan wordt morgen bekendgemaakt dat Ten Kate Racing moet plaatsmaken en niet meer onder de vlag van Honda Europa kan opereren, omdat moederbedrijf Honda Racing Corporation alle taken heeft overgenomen. Daardoor is de rol van Honda Europa dat tachtig procent van het racebudget van Ten Kate ophoestte, uitgespeeld.

Kervin Bos Ⓒ DE TELEGRAAF

In samenwerking met de Japanse tuner Midori Moriwaki gaat de Japanse motorfietsfabrikant als officieel fabrieksteam aan het WSBK deelnemen. De Brit Leon Camier, die nog onder contract staat van Honda, blijft als rijder aan. Voor het runnen van het team wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Italiaanse Althea Racing van Genesio Bevilacqua die afgelopen Superbike-seizoen BMW's runde.

Enige twijfel was kennelijk al in Nieuwleusen ontstaan, getuige de behoedzame opmerking van Bos ’dat het van Honda afhangt wat zij gaan doen’. |Dat is de opdrachtgever en wij runnen het slechts.” Toch is de beslissing hard aangekomen bij het bedrijf van de neven Gerrit en Ronald ten Kate dat in de racerij een vertrouwde naam opbouwde. Ex-coureur Bos die Ronald ten Kate als teammanager van het Red Bull Honda World Superbike opvolgde, vertelde nog voor volgend seizoen "volle bak" te gaan en plande al testritten in Spanje voor eind deze maand. Ook werd gelobbyd bij coureurs om de teleurstellende Amerikaan Jack Gagne op te volgen. "En het moet een kanon worden die Leon Camier op te jagen", meende Bos die hoge verwachtingen had van de geheel nieuwe Honda Fireblade-fiets die in 2020 beschikbaar komt. "Daar snakken zij naar bij Honda".

De laatste vier jaar wist Ten Kate Racing niet meer te winnen, ondanks het aantrekken van coureurs als Van der Mark, Sylvain Guintoli, Nicky Hayden en Stefan Bradl die wereldtitels op hun naam hebben staan. Zij moesten het met de 'verouderde' productiemachine Honda CBR1000RR SP afleggen tegen de merken Kawasaki, Ducati, Aprilia en Yamaha. Daarbij moest het team het dramatisch overlijden van Hayden na een verkeersongeluk in 2017 zien te verwerken en liep Camier dit jaar talloze blessures op, wat volgens Bos "de doodsteek van ons seizoen was. Als je niet fit bent, kun je ook niet presteren".