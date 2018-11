’Wenger aan de slag in Italië’

France Football meldt dat Wenger in de belangstelling staat van AC Milan, dat het ontslag van trainer Gennaro Gattuso aan het voorbereiden zou zijn. De oefenmeester zit sinds vorige zomer zonder werk. Toen vertrok de Fransman na 22 jaar bij Arsenal.

In Milaan zou Wenger herenigd worden met een oude bekende. Ivan Gazidis was tien jaar algemeen directeur van Arsenal en werkte daar lang samen met Wenger. Enkele weken geleden maakte hij bekend Arsenal te verruilen voor een dienstverband bij de Rossoneri.

Milan is sinds kort in handen van Elliott Management Corporation. De huidige vierde plek in de Serie A is niet slecht, maar alsnog niet naar volledige tevredenheid van het Amerikaanse investeringsfonds.

Als trainer van Arsenal won Wenger drie landstitels en zeven bekers.