Adrie Koster over corona-afgelasting: ’Je weet dat zoiets gaat spelen’

"Je weet dat zoiets gaat spelen"

„Je weet dat zoiets gaat spelen als je hoort dat er in het ziekenhuis in Tilburg weer 28 besmettingen zijn bijgekomen en niemand weet waar het precies vandaan komt”, zegt Willem II-trainer Adrie Koster, die weet dat het advies om thuis te werken geen optie is in de voetballerij.

„We kunnen moeilijk zeggen dat we een week niet gaan trainen, maar we houden alles goed in de gaten. Geen handen schudden, interviews en persconferenties doen we telefonisch. Mensen die wat ziekjes zijn, blijven thuis.” Zoals de materiaalman van de Tilburgers, die na een test gelukkig een ’gewoon’ griepje onder de leden bleek te hebben.

„Wij zijn vooral erg blij dat we niet zonder publiek hoeven te spelen”, is de reactie vanuit PSV. „Uiteraard volgen wij zonder morren het protocol en de richtlijnen die vanuit het RIVM worden voorgeschreven.”

Heel apart

„Het was afgelopen weekend al heel apart”, zegt Fred Grim, trainer van RKC. „Je wilt automatisch de mensen een hand geven die je rond duels tegenkomt en kent. Eerst geef je drie man een hand, maar de vierde zegt dan: dit is toch niet helemaal de bedoeling. Met de media staan we vervolgens na afloop wel op vijftig centimeter interviews te geven. Nu is er tenminste een duidelijke lijn getrokken.”

Vandaag is er spoedoverleg in Zeist tussen alle betrokkenen in het profvoetbal over de te volgen koers in het coronadossier. De KNVB zal de officiële richtlijnen vanuit de overheid volgen en laat de beslissing over onder meer uitstel in andere provincies met profvoetbal over aan de betreffende veiligheidsregio’s.