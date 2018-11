Waterpolosters Oranje missen aanvoerster

De aanvoerster ontbreekt wegens een blessure in de selectie van bondscoach Arno Havenga, die het dinsdag in Eindhoven opneemt tegen Italië. Voor Nederland is het de eerste officiële wedstrijd sinds de gewonnen finale om het Europees kampioenschap, eind juli tegen Griekenland (6-4). Havenga doet tegen Italië geen beroep op waterpolosters die uitkomen voor een clubteam uit de Verenigde Staten.

Oranje is in de poulefase van de World League, naast Italië, ingedeeld in een poule met Frankrijk en Hongarije. Tegen alle drie de ploegen speelde Nederland ook op het EK.

De winnaar van de latere finaleronde van de World League (in 2019) plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.