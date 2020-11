Video: FC Utrecht spreekt schande van fan achter FOX Sports-desk: ’Ontoelaatbare woorden’

Dat stelt de club zondagavond in een offiiële verklaring. „Het incident is gefilmd en circuleert op diverse sociale media. FC Utrecht spreekt schande van het incident, keurt het ten zeerste af en veroordeelt de kwestie”, zo valt te lezen op de website van de club die in eigen huis met 0-3 onderuit ging tegen Ajax.

De onherkenbaar in beeld gebrachte supporter achter de FOX-desk, Ⓒ Screenshot

FC Utrecht heeft contact gehad met het Openbaar Ministerie en de supporter in kwestie. Daarna heeft de supporter zich bij de politie gemeld voor verhoor, wat automatisch opgevolgd gaat worden door een stadionverbod. „Het feit dat deze supporter de kans kreeg om op deze plaats te geraken is ontoelaatbaar en wordt intern verder onderzocht”, aldus de club.

Excuses

FC Utrecht spreekt schande van de actie van deze supporter, die ruim voor de wedstrijd de kans kreeg om een extra spandoek op te hangen voor steun aan de selectie. Daarnaast wil FC Utrecht excuses maken aan FOX Sports, wiens platform ten onrechte gebruikt is voor deze ontoelaatbare uitingen.