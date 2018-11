Djokovic treft Zverev en Cilic in ATP Finals

Novak Djokovic slaat op stijlvolle wijze een bal terug. Ⓒ AFP

De als eerste geplaatste Novak Djokovic moet het in de Guga Kuerten-groep in de ATP Finals in Londen opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev, de Kroaat Marin Cilic en de Amerikaan John Isner.