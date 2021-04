Real Madrid houdt stand op Anfield, Liverpool uit Champions League

In de openingsfase had Mohamed Salah een voortreffelijke kans om het duel meteen te laten ontvlammen, maar doelman Thibaut Courtois redde met zijn benen op het schot van de Egyptenaar. In de 20e minuut kwam de ploeg van Jürgen Klopp goed weg toen een van richting veranderd schot van Benzema op de paal belandde.

Liverpool met Georginio Wijnaldum in basis had in de eerste helft meer mogelijkheden om de score te openen. Zo kwam Mané zo’n tien minuten voor het rustsignaal maar net te kort om op Courtois het nakijken te geven.

Meteen in de twee helft had Liverpool weer de 1-0 voor het grijpen, maar Courtois hield opnieuw zijn doel schoon na een schot van Firmino. Daarna was het van hetzelfde laken een pak als voor rust. Liverpool kreeg de nodige kansen, maar scoorde niet. Aan de andere kant was ook het Vinícius Júnior die faalde oog in oog met Alisson Becker. Kansen waren er nog over en weer maar de bal wilde er maar niet in.

Georginio Wijnaldum probeert Ferland Mendy af te stoppen. Ⓒ REUTERS

