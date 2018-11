Oud-Ajacied krijgt prachtig afscheid in Zweden

De aanvaller mocht in het duel met BK Häcken (1-0) twintig minuten voor tijd invallen en werd na afloop beloond met een prachtig eerbetoon. Kennedy kreeg een staande ovatie en werd luidkeels toegezongen door de ongeveer 30.000 toeschouwers.

Bovendien werden op het grote scherm in het stadion videoboodschappen van onder anderen Klaas-Jan Huntelaar en Zlatan Ibrahimovic afgespeeld. Ook werd bekendgemaakt dat het rugnummer 10 van Kennedy de komende tien jaar niet zal worden gebruikt.

Voor de wedstrijd werden al gigantische spandoeken met beeltenissen van de voetballer omhoog gehouden door de fans.

Kennedy, die is vernoemd naar oud-president John F. Kennedy van Amerika, maakte in 1996 zijn profdebuut bij Assyriska FF. In 1999 verkaste de rechtsbuiten naar Hammarby, waar hij vier jaar later vertrok.

Na een periode bij het Griekse Iraklis Saloniki belandde hij in 2005 in Enschede. Na twee seizoenen FC Twente werd Kennedy gekocht door Ajax, waar hij nooit echt doorbrak. Na twee jaar bij het Spaanse Racing Santander keerde Kennedy in 2012 terug bij Hammarby.