VIDEO’s - Ajax en Spurs eren Van der Vaart

De middenvelder begon zijn loopbaan bij Ajax en belandde na periodes bij HSV en Real Madrid op White Hart Lane.

Van der Vaart kwam in totaal 156 keer in actie voor Ajax. In die duels maakte hij 63 goals en was hij goed voor 26 assists. Met de Amsterdammers won hij twee landstites en een KNVB-beker. Bij Tottenham tekende Van der Vaart voor 28 goals en 18 assists in 77 wedstrijden.

Ook Hamburger SV, de club waar Van der Vaart het vaakst voor in actie kwam (199 keer), stond met een bericht op Twitter stil bij het afscheid van de Nederlander.