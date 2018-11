Esders moet vrij vragen voor World Cups

Gijs Esders snelt naar een PR op de 1000 meter. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - „Nee, nee. Geen Elbers, maar Esders!” In de tunnel onder de ijsbaan in Thialf moest Gijs Esders enkele journalisten corrigeren na het verkeerd uitspraken van zijn naam, maar de grote verrassing op de 1000 meter maalde er niet om. De 26-jarige schaatser van Gewest Fryslân verzekerde zich dankzij een vijfde tijd van deelname aan de eerste drie World Cups. „Dit is bizar.”