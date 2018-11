Na regen komt zonneschijn voor ijsmeester Thialf

IJsmeester Beert Boomsma op archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

HEERENVEEN - De speaker viel afgelopen weekeinde tijdens het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf geregeld in herhaling. Het regende van vrijdag tot en met zondag toptijden en keer op keer kraamde hij enthousiast uit dat er wéér een persoonlijk record was neergezet. Er sneuvelde in de Friese schaatstempel zelfs een ruim twaalf jaar oud baanrecord. Tot vreugde van ijsmeester Beert Boomsma, die van de zomer bakken met kritiek kreeg, maar het tij op tijd wist te keren.