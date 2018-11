Stadion Feijenoord sluit herhaling uit

„Een deel van de techniek, onder meer een transformator en meerdere relais, had het begeven”, laat directeur Jan van Merwijk van De Kuip weten. „Deze worden vervangen. Daar hebben we een paar dagen voor nodig, vooral ook omdat we na de vervanging goed willen testen.”

Een ’back-up’ moet er volgens Van Merwijk voor zorgen dat „zelfs in het zéér onwaarschijnlijke geval dat ons dit nog eens overkomt, we toch heel snel weer de verlichting kunnen aansturen en een wedstrijd niet hoeft te worden gestaakt.”

De eerstvolgende wedstrijd in De Kuip is de interland Nederland - Frankrijk op 16 november. „Het is duidelijk dat iedereen zeker wil weten dat dit niet nog eens gebeurt”, zegt de stadiondirecteur. „Vandaar dat we het zekere voor het onzekere nemen.”