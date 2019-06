Indrukwekkende rentree Murray

Op het grastoernooi van Queen's won hij samen met de Spanjaard Feliciano Lopez het dubbelspel. Murray en Lopez waren in de finale met 7-6 (6) 5-7 10-5 te sterk voor de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury.

De 32-jarige Murray speelde deze week zijn eerste officiële wedstrijden sinds de Australian Open. Het waren het zijn eerste duels in het dubbelspel sinds maart 2017, toen hij met landgenoot Dan Evans deelnam aan Indian Wells. Voor Murray is het pas zijn derde titel in het dubbelspel. In 2011 won hij in Tokio zijn laatste toernooi in de discipline, samen met zijn broer Jamie Murray.

Over twee weken doet Murray ook aan het dubbelspeltoernooi van Wimbledon mee. Hij vormt dan een koppel met de Fransman Pierre-Hugues Herbert. In een later stadium hoopt hij ook weer in het enkelspel in actie te komen.

Eerder op de dag greep Lopez al de titel in het enkelspel.