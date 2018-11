Statistieken Ten Hag bieden Ajax houvast

Niet veel beginnende trainers in de top kunnen zeggen dat zij slechts een van hun eerste vijftien Europese duels verloren. Ten Hag moest tot dusver alleen in Rusland zijn meerdere erkennen in Zenit Sint-Petersburg.

Natuurlijk staan op het lijstje van de tukker ook vier duels met de dreumesen FC Valetta en Lech Poznan en het klopt dat de UEFA – met de nummers twee van Oostenrijk, België en Oekraïne – de rode loper naar de groepsfase van de Champions League uitrolde. Maar dat laat onverlet dat acht zeges, zes gelijkspelen en één nederlaag in Europa én klinkende uitslagen tegen AEK Athene (3-0), Bayern München (1-1) en Benfica (1-0) vertrouwen geven.

Erik ten Hag is bezig aan een sterke reeks in Europa. Ⓒ DE TELEGRAAF