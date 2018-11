’Ten Hag zorgt voor Duitse invloeden bij Ajax’

Bekijk ook: Ajax met herstelde Dolberg naar Lissabon

Emanuelson noemt uitgerekend het duel Ajax-FC Utrecht (1-2) op 5 november 2017 als voorbeeld. „Voor Ajax-uit – op zondag – zijn we vanaf maandag op het trainingsveld en in besprekingen alleen maar met het strijdplan bezig geweest dat hij had bedacht om Ajax te verslaan. Ik denk dat het optimaal klaarstomen van zijn elftal een van zijn sterkste punten is.”

Erik ten Hag was bij FC Utrecht de trainer van Urby Emanuelson (rechts). Ⓒ ANP Pro shots

„Zijn ervaringen bij FC Bayern München maken van Erik ten Hag een andere trainer dan de coaches die ik ooit heb gehad. Zijn aanpak zou je Duits kunnen noemen. Dan is het natuurlijk wel prettig om dat soort mensen als Bruins-Slot, Schreuder, Winter en Witschge om je heen te hebben, die precies weten wat er Europees wordt gevraagd”, aldus de FC Utrecht-speler. „Daarnaast weten ze hoe de mensen willen dat er bij Ajax wordt gespeeld. Die extra’s zijn pluspunten voor de trainer”, weet Emanuelson uit zijn Ajax-tijd. Pluspunten waar Ten Hag sinds de kansloze nederlaag bij PSV eindelijk ook optimaal gebruik van maakt.

Emanuelson rekent en hoopt erop dat Ajax een goed resultaat zal boeken bij Benfica. „Ajax is een elftal met veel kwaliteit én vertrouwen. Als je bij FC Bayern München kunt gelijkspelen, kun je ook bij Benfica winnen. Daar geloof ik wel in.”

