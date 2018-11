’Ten Hag door geloof in spelers soms té overtuigd’

„Eigenlijk is het heel raar om te zien dat Ajax vijf punten achter PSV staat. Als je de selecties bekijkt en hoe Ajax de laatste weken bezig is, zou je dat niet denken. De trainer maakt overwegingen en beslist uiteindelijk om bij PSV Frenkie de Jong en Daley Blind tegenover Luuk de Jong te zetten. Dat ging niet goed. Misschien is hij soms – door het geloof dat hij in zijn spelers heeft – weleens té overtuigd van de door hem bedachte tactiek, ook als die dus achteraf niet de beste blijkt.”

Waarbij Emanuelson niet alleen naar de trainer, maar ook naar de Ajacieden wijst. „De trainer heeft een visie en de spelers moeten die wel uitvoeren. Van buitenaf was er veel kritiek op zijn keuze voor Frenkie en Daley, maar daar ben ik het niet mee eens. Erik heeft veel vertrouwen in de spelersgroep en met die jongens heeft hij óók goede wedstrijden gespeeld. Ik denk dat hij zijn opstelling tegen PSV met het idee heeft gemaakt dat ze het daar ook zouden kunnen. Achteraf is het makkelijk praten als Ajax op zijn bek gaat.”

Erik ten Hag was bij FC Utrecht de trainer van Urby Emanuelson (rechts). Ⓒ ANP Pro shots