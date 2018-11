PSV op kruispunt in knollentuin

Op een verre van optimaal veld heeft PSV vanavond op Wembley een overwinning nodig op Tottenham Hotspur. Ⓒ ANP

LONDEN - Voetbalromantici kunnen hun geluk niet op met het treffen tussen Tottenham Hotspur en PSV, vanavond op Wembley. Van het welbekende heilige gras is echter weinig over. Voor een biljartlaken moeten de Londense en duizenden Eindhovense fans hun toevlucht zoeken toch echt zoeken in een plaatselijke pub. Los van de staat van het veld wacht PSV na twee nederlagen en een gelijkspel opnieuw een cruciaal duel in de Champions League.