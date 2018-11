’Van Bommel wordt een toptrainer’

Het buitenland staat nog lang niet op zijn vizier. De ’rookie’ van de Eredivisie is net begonnen als hoofdtrainer. Maar de eerste indruk kan bepalend zijn voor jaren. Ronald Koeman schakelde met Benfica dertien jaar geleden Manchester United in de groepsfase én Liverpool in de achtste finales uit in de Champions League. De Engelsen vonden dat hij zijn zaken tactisch voortreffelijk voor elkaar had en wisten zeker dat mede daardoor in de toekomst de deuren van Premier League-clubs zich zouden openen voor hem. Pas in 2014 maakte Koeman de overstap naar Engeland, waar hij na zijn eerste periode bij Southampton een miljoenencontract tekende bij Everton.

Bij die club volgt de nieuwe director of football, Marcel Brands, de trainerscarrière van Van Bommel met grote belangstelling. Dat PSV superieur is in de Eredivisie onder leiding van de ex-international doet Brands goed.

De voormalige ’td’ van PSV haalde Van Bommel in 2012 zelf eerst nog terug als speler in Eindhoven. „Ik merkte van heel dichtbij wat een superprof hij was”, zegt Brands. Een ongelooflijke ’zeurpiet’ ook, zegt de nu in Liverpool werkzame Nederlander er in nette gewoordingen achteraan.

„Maar dat was omdat hij een perfectionist is. Ik zag direct dat hij talent had als trainer en dat hij dat ook rap zou worden. Van Bommel heeft de kwaliteit. Ik denk dat hij in de toekomst Europa in gaat en de echte top bereikt. Ja, hij wordt een toptrainer.”