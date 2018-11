’We moeten PSV pakken’

Voor Vorm is het treffen op Wembley tegen PSV extra bijzonder. De ervaren doelman is normaal gesproken tweede keus achter Hugo Lloris, maar na diens rode kaart in de slotfase van het duel in Eindhoven (2-2) hoopt Vorm nu opnieuw onder de lat te staan. „Een mooi moment”, aldus de 15-voudig international. „We hadden het er al over met de andere jongens, dat er zes spelers van ons in de Eredivisie hebben gevoetbald. Het is leuk en bijzonder om elkaar op deze manier tegen te komen in de Champions League. Daar mag de Eredivisie ook trots op zijn. Ik denk dat ik zelf nog een paar goede jaren voor me heb. Mijn contract loopt na dit seizoen af. Daarna zien we wel hoe het loopt.”

De inmiddels 35-jarige Vorm is op zijn hoede voor PSV. „Ik zie nog genoeg Nederlands voetbal en weet waar het gevaar ligt. Zeker in de counter zijn ze met die snelle jongens voorin levensgevaarlijk”, aldus Vorm, die nog baalt van het verspelen van de overwinning in Eindhoven. „We hebben het daar vergooid. Nu moeten we eigenlijk drie keer winnen. Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om PSV op eigen kracht te verslaan.”

Bekijk ook: Van Bommel weigert te klagen over veld

Eriksen

Vorms teamgenoot Eriksen keerde twee weken geleden in Eindhoven na een blessure terug in de basiself van Spurs en toonde direct zijn klasse. Zeldzaam balverlies van de Deen leidde weliswaar de rode kaart van doelman Lloris in, maar het spel van Eriksen was verder een lust voor het oog.

„Ik voel me heel goed. Nu moet ik ervoor zorgen dat ik fit blijf. Het is altijd saai om op de bank of tribune te zitten”, lacht de oud-speler van Ajax, voor wie het gelijkspel in Eindhoven eveneens voelt als een gemiste kans. Net als PSV staat Spurs pas op een puntje na drie wedstrijden. In het Philips Stadion vergat het elftal van trainer Mauricio Pochettino het duel te killen. Eriksen: „De kans is klein dat we nog doorgaan, maar er is nog veel om voor te spelen. Onze focus is nog steeds om in de Champions League te blijven. We hebben tegen PSV dominant gespeeld en hadden het gewoon moeten afmaken door met 1-5 te winnen.”

Eriksen, die met Ajax drie keer kampioen werd, beseft dat Tottenham Hotspur thuis dient te winnen van PSV en Internazionale. „Ja, we hebben nu twee wedstrijden die een must-win zijn. Dan maakt het eigenlijk niet uit hoe je wint. Tegen PSV hebben we goed gespeeld en niet gewonnen. Dat was tegen Inter (2-1 nederlaag, red.) ook al zo. Daar moeten we van leren.”