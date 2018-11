Ruim drie ton verlies voor FC Twente

De degradatie naar de eerste divisie en een naheffing van de belastingdienst hebben grote financiële gevolgen gehad voor de club. Door fors dalende inkomsten, zoals het mislopen van geld uit de televisierechten van de eredivisie, was ook inkrimping van het personeel onvermijdelijk.

Twente weet zich echter gesteund door supporters en bedrijfsleven. Een groep investeerders, de zogenoemde 'Noabers van FC Twente', verleent financiële steun in de vorm van aandelen die de club een bedrag kan opleveren van 14 miljoen euro.

Ook de gemeente Enschede is FC Twente tegemoetgekomen door uitstel van betaling te verlenen van rente en aflossing van de lening van de gemeente. Met de belastingdienst zijn afspraken gemaakt over een naheffing van 4,4 miljoen euro.

,,FC Twente heeft verbeterde afspraken gemaakt over de aflossingen op de langlopende leningen. Gedurende de eerste helft van het kalenderjaar 2018 was sprake van een vrijwel aflossingsvrije periode. Met de huidige financiers is overeengekomen om de rente en aflossingen voor het lopende boekjaar opnieuw op te schorten'', meldt de club in de jaarrekening.

Niettemin is de conclusie van de de directie dat een terugkeer van FC Twente naar de eredivisie binnen twee jaar noodzakelijk is voor een stabiele financiële basis.

,,FC Twente heeft een negatief eigen vermogen van 5,9 miljoen euro en door de degradatie geen zicht op het realiseren van een positief resultaat anders dan door transfers of kwijtschelding van leningen. De club is afhankelijk van goede afspraken met financiers en andere schuldeisers om op korte termijn niet in liquiditeitsproblemen te geraken.''