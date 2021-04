Oranje Leeuwinnen in oefenduel veel te sterk voor Australië

De regerend kampioen van Europa verloor vrijdag in Marbella met 1-0 van Spanje. Oranje wist toen amper kansen af te dwingen en had het vooral aan keepster Sari van Veenendaal te danken dat de score niet aanzienlijk hoger uitviel.

Wiegman stuurde tegen Australië dezelfde elf vrouwen het veld in. Jill Roord opende al in de 5e minuut de score, op aangeven van Vivianne Miedema. Lieke Martens schoot in de 20e minuut de 2-0 binnen. Jackie Groenen zorgde in de 27e minuut voor de derde treffer. Na rust kwamen ook invalster Lineth Beerensteyn en Daniëlle van de Donk tot scoren.

Bondscoach Sarina Wiegman ziet dat de Leeuwinnen geen moeite hebben met Australië: 5-0.

Wiegman zei vooraf te rekenen op een getergde ploeg, die de teleurstelling van zich af wilde spelen. De vertrekkende bondscoach, voor wie de KNVB nog altijd geen opvolger heeft gevonden, kreeg gelijk. De voetbalsters gingen flitsend van start en profiteerden al in de 5e minuut van balverlies achterin bij Australië. Miedema stuitte eerst op de keepster, maar stelde in de rebound Roord in staat om te scoren. Ook de 3-0 kwam voort uit geklungel van Australië op eigen helft. Sherida Spitse veroverde de bal en via Miedema kwam de bal bij de vrijstaande Groenen. Tussendoor had Martens gescoord met een schot dat precies onder de handen van de duikende keepster door stuiterde.

Achterin gaf Oranje best wat kansen weg, maar ook de Australische vedette Sam Kerr wist Van Veenendaal niet te passeren. In de tweede helft liepen de voetbalsters verder weg door doelpunten van Beerensteyn (na een fraaie pass van Martens) en Van de Donk.