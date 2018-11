Dick Advocaat scherp als vanouds

Dick Advocaat boekt prima resultaten bij FC Utrecht. Zijn confronterende aanpak werpt zijn vruchten af. Ⓒ ANP PRO SHOTS

UTRECHT - De enige trainerswissel die tot nu toe dit seizoen heeft plaatsgevonden in de Eredivisie spot met de gebruikelijke voetbalwetten. Waar het effect van zo’n maatregel in de regel bescheiden is en vaak zelfs nihil, is FC Utrecht sinds de entree van Dick Advocaat als een raket omhoog geschoten op de ranglijst. „Toen ik kwam, stonden we vijftiende en nu vijfde. Ik ben blij dat we het zo snel hebben kunnen omkeren”, aldus de 71-jarige Advocaat.