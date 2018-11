Talentboek - Alders wil strijden met Vettel in F1

Alders heeft inmiddels vier nationale titels op zak en werd zesde op het WK. Van Amersfoort Racing, dat een neusje heeft voor racetalent, kreeg hem in de gaten. „Ook Max Verstappen en Charles Leclerc hebben voor Van Amersfoort gereden”, aldus Alders, die dit jaar bij dat team de kans kreeg mee te strijden in het Duits Formule 4 kampioenschap, waarin een topsnelheid van 235 kilometer wordt gehaald. „De overstap naar een raceauto was heel groot. Het was een jaar om ervaring op te doen. Ook David Schumacher (zoon van Ralf ) en Enzo Fitttapldi (kleinzoon van oud-wereldkampioen Emerson) deden mee.”

Alders finishte in Hockenheim als beste rookie. „Maar wat daar vooral gaaf was, dat ik heb gesproken met Sebastian Vettel.”

Hij hoopt ooit nog eens diens opponent te worden in de Formule 1. „Maar ook de Formule E (elektrische raceauto’s) trekt me. Dat heeft de toekomst.”

Voorlopig richt Alders zich op de Formule 4. „Ik ga voor het kampioenschap. De harde realiteit in de autosport is dat je als coureur moet betalen om in een goede auto en bij een goed team te kunnen rijden. Een seizoen bij Van Amersfoort kost 300.000 euro. Met sponsoren en investeerders willen we het grootste gedeelte rond zien te krijgen. Via crowdfunding hoop ikzelf 60.000 euro bij te dragen. Wie minimaal 500 doneert, krijgt een VIP-uitnodiging voor een testdag of wedstrijd.”

