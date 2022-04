FC Utrecht wint eindelijk weer eens

Voorafgaand aan de ontmoeting met NEC had FC Utrecht maar liefst zes duels op rij niet meer gewonnen. Ruim een maand geleden moest trainer René Hake het veld ruimen na een teleurstellende reeks. Met Kruys als nieuwe hoofdverantwoordelijke en Dick Advocaat als klankbord op de achtergrond hoopte de clubleiding van FC Utrecht het stroef draaiende team wakker te kunnen schudden, maar het heeft lang geduurd voordat de wisseling van de wacht enig effect heeft gesorteerd.

Pas in het vierde duel onder zijn leiding kon Kruys zijn eerste zege bejubelen. De ontlading was groot bij Kruys en zijn spelers. Het heeft de jeugdige hoofdtrainer de afgelopen tijd ook niet altijd meegezeten. Zo kampt FC Utrecht met veel blessures en vorige week werd diep in blessuretijd een verdienstelijk punt tegen Feyenoord uit handen gegeven.

Rocco Robert Shein

Kruys had vooraf aangekondigd, dat het echt tijd werd dat FC Utrecht weer eens ging winnen in de Galgenwaard. Met die intentie begon zijn team ook aan de wedstrijd. In de gehele eerste helft was de thuisploeg de dominante partij en het overwicht leverde ook de nodige kansen op, maar zoals zo vaak dit seizoen bleef FC Utrecht in gebreke bij het verzilveren ervan. Goede kopkansen van Tasos Douvikas en Willem Janssen en een inzet van Djevencio van der Kust wilden er niet in. De Nijmeegse doelman Matthijs Branderhorst hoefde niet al te bijzondere reddingen te verrichten om zijn doel schoon te houden.

Kruys had in de basisopstelling voor de eerste keer een plekje ingeruimd voor de pas 18-jarige middenvelder Rocco Robert Shein. De blonde Est werd in januari aangetrokken en maakte gedurende zijn eerste maanden veel indruk bij Jong FC Utrecht. Door de afwezigheid van vaste waardes als Sander van de Streek en Bart Ramselaar, beiden geblesseerd, kwam er een plekje vrij op het middenveld voor Shein, die de voorkeur kreeg boven een routinier als Joris van Overeem.

Na rust was het spelbeeld evenwichtiger en kwam NEC ook meer aan voetballen toe. De Nijmegenaren kregen vroeg in de tweede helft een grote kans maar het schot van Jonathan Okita ging net voorlangs. Aan de overzijde was invaller Pontus Almqvist, de Zweed die eind maart werd overgenomen van Rostov, meerdere keren dreigend.

Verlossing

Uiteindelijk kwam de verlossing voor FC Utrecht in de 77e minuut uit een hoekschop van Adam Maher. Een eerste inzet van Douvikas en rebound van Mike van der Hoorn werden nog gekeerd door Branderhorst en zijn verdedigers, maar de Griekse spits was er als de kippen bij om de bal alsnog in het doel te glijden. Douvikas kon een goaltje goed gebruiken, want hij stond droog sinds zijn twee treffers tegen SC Cambuur begin februari.

De eerste zege onder leiding van Kruys kwam daarna nog een paar keer in gevaar, want NEC kwam er meerdere keren gevaarlijk uit. Een dreigend schot van Okita miste nauwkeurigheid, terwijl aan de overzijde Quinten Timber en invaller Almqvist verzuimden de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Uiteindelijk bracht FC Utrecht ondanks een Nijmeegs slotoffensief de drie punten over de meet en kon er voor het eerst sinds de 3-2 zege op SC Cambuur op 5 februari weer een feestje worden gevierd in de Galgenwaard vanwege een thuiszege. In blessuretijd redde doelman Fabian de Keijzer nog goed op een kopbal van Okita.

