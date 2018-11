FIFA wil af van rebound bij gestopte penalty

Als een doelman een penalty stopt of de bal springt via de lat of paal of lat weer terug in het veld, dan gaat de wedstrijd verder met een vrije trap.

Ook wordt er nagedacht over nieuwe regels voor het tijdrekken bij wissels en bij een handsbal. Als een speler wordt gewisseld moet hij meteen het veld verlaten en niet via de middellijn. Een ’onnatuurlijke beweging’ beslist voortaan of er sprake is van een handsbal.

Voorlopig wordt er alleen maar gepraat over de mogelijk nieuwe spelregels. Pas op 22 november wordt beslist of er volgend jaar maart in de algemene Ifab-vergadering kan worden gestemd over de voorgestelde spelregelveranderingen.