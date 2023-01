Misstap AZ tegen hardwerkend Vitesse

In een van beide zijden slordige wedstrijd, de oliebollen lagen klaarblijkelijk nog zwaar op de maag, dacht AZ het seizoen te hervatten zoals het voor de ellelange winterpauze in Eindhoven tegen PSV was geëindigd: met een 1-0 zege. Maar een late treffer van Vangelis Pavlidis werd teniet gedaan door de gelijkmaker van invaller Mohamed Sankoh. Door de halve misstap zakt AZ naar de vijfde plaats, terwijl Vitesse een plekje stijgt naar de dertiende plek.

Geschorst duo

Bij de thuisclub ontbraken twee basisspelers en niet de minsten: schaduwspits Dani de Wit en linksback Milos Kerkez waren geschorst na hun vijfde gele kaart, opgelopen tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen PSV. Het duo werd vervangen door Mees de Wit en Djordje Mihailovic. De Amerikaanse miljoenenaankoop maakte zodoende zijn competitiedebuut voor AZ.

Ook bij de gasten was er een opvallende debutant: Mitchell Dijks. De 29-jarige oud-Ajacied was afgelopen zomer transfervrij overgekomen van het Italiaanse Bologna, maar liep vroeg in de voorbereiding in Arnhem gelijk een knieblessure op. Eindelijk hersteld werd hem door Vitesse-trainer Phillip Cocu in Alkmaar een basisplaats gegund.

Driemaal Djordje

Mihailovic was de meest bedrijvige AZ’er in de eerste helft en was betrokken bij drie opvallende momenten. Eerst schoot de nummer 10 na een een-tweetje met Vangelis Pavlidis naast, vervolgens dwarrelde een afstandsschot over de zijlijn. Halverwege de eerste helft probeerde de ex-speler van Montreal CF Vitesse-doelman Kjell Scherpen in kansrijke positie met een stift te verschalken, maar de boomlange keeper voorkwam met zijn linkerhand een Alkmaarse openingsdoelpunt.

De tweede helft begon zoals hij voor de thee was afgelopen: met een halfslachtige doelpoging van Jesper Karlsson. En in de 49e minuut was er zowaar een Arnhemse doelpoging. Vidovic bediende met zijn buitenkantje Bartosz Bialek, maar de Poolse huurling schoot recht in de handen van Hobie Verhulst. Even later reageerde AZ-captain Jordy Clasie alert op een uitbraak van dezelfde Bialek.

Sterker Vitesse

De eerste echt grote kans voor de gasten was voor Carlens Arcus, nadat hij simpel uit de rug van Mees de Wit was weggelopen. Het steekballetje van Manhoef verdiende echter een betere afronding. Duidelijk was wel dat Vitesse beter in de wedstrijd kwam te zitten terwijl AZ worstelde met zichzelf. Na nog twee matige acties had Pascal Jansen even genoeg van Mihailovic en werd de debutant vervangen door Hakon Evjen.

Vangelis Pavlidis viert de 1-0. Ⓒ Pro Shots

Nadat Tijjani Reijnders uit een spaarzame verzorgde AZ-aanval de bal net naast de kruising zag fladderen kreeg ook Manhoef een opgelegde kans op de openingstreffer. De pass van Vidovic had veel gevoel, maar in plaats van de bal in één keer met rechts in de lange hoek te schieten, besloot de kleine dribbelaar om Verhulst uit te kappen. Dat liep verkeerd af.

Sankoh de held

Een kwartier voor tijd was AZ dicht bij de openingstreffer nadat Scherpen, gehinderd door Melle Meulensteen, de bal met moeite uit het doelgebied bokste. Jens Odgaard dacht de bal over Scherpen heen te koppen, maar de doelman maakte zich nog langer dan hij al is en elimineerde de grote mogelijkheid van de Deense aanvaller.

In de 78e minuut leverde een slim balletje van Odgaard echter wel de 1-0 voor AZ op. Pavlidis bedacht zich geen moment en joeg de bal hard en diagonaal in de touwen, goed voor zijn vierde competitietreffer. Daarmee leek de Griek de held van de avond van de avond te worden, maar vlak voor tijd werkte invaller Mo Sankoh, koud in het veld, een scherpe voorzet van rechtsback Arcus keurig binnen: 1-1. Zijn cipier Pantelis Hatzidiakos zag er niet goed uit bij de dik verdiende gelijkmaker, maar daar maalde de held van Vitesse geen moment minder om.